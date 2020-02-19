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Аваков рассказал о "совместных переходных полицейских силах" на Донбассе

19.02.2020 / 13:50
Арсен Аваков заверяет, что во время переходного периода с началом выборов на Донбассе, к совместному патрулированию территории будут допущены представители полиции, миротворческой миссии и территориальных громад.

Он считает принципиальным не допустить к этому боевиков.

Об этом Аваков заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Представитель МВД, украинской полиции, представитель какой-то миротворческой миссии (ОБСЕ и какая-то другая миссия) и представители территориальных громад."

Глава силовиков ссылался на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. Он отметил, что это достаточно сложно, однако это одна из немногих успешных практик достижения мира.

Задача таких сил – контроль за правопорядком, пока не начнут действовать украинские органы власти на деоккупированной территории Донбасса.

При этом министр отметил, что Украина не будет допускать к совместному патрулированию тех, кто убивал, стрелял, помогал устанавливать оккупационную власть.

По словам Авакова, участие представителей территориальных громад в "переходных полицейских силах" - "тонкое поле для спекуляций". Именно поэтому нужно четко определить и сформулировать этот вопрос.

Поскольку, согласно "Минску", все "органы власти" и незаконные формирования должны распуститься, то принять участие в совместном патрулировании они не смогут.

"Согласно Минским соглашениям и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и прочие должны прекратить свое существование.

Как только проходят выборы - начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может. Граница должна быть полностью под контролем украинских пограничников, возможно они будут усилены какими-то дополнительными силами для того, чтобы избежать нюансов", – объяснил министр.

Еще одним условием безопасности для проведения выборов является контроль украинских пограничников над украиной-российской границей.

Также Аваков считает, что боевики покинут Донбасс вместе с оккупационными войсками.

Отмечается, что ключевую роль в "переходных полицейских силах" будут играть украинские правоохранители. При этом глава ведомства подчеркнул, что среди представителей МВД будет много выходцев из Донецкой и Луганской областей.

Как объяснил руководитель министерства, этот процесс должен выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных громад. Далее они начинают совместное патрулирование.

В это же время должен устанавливаться контроль над границей. Хотя Аваков соглашается с тем, что сделать это за день невозможно из-за значительной протяженности границы.

На вопрос о переходном правосудии, а именно, каким образом определять, кто преступник, кого можно привлекать к совместному патрулированию, а кого нет, министр ответил о целесообразности принятия так называемого закона "о коллаборантах".

Он не касаться тех лиц, которые выполняли "социальную" функцию - учителей, врачей и тому подобное. Но те, кто выполнял репрессивную функцию, убивал и стрелял "не попадут под прощение", – говорит министр.

Напомним: президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

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местные выборы, Донбасс, Аваков
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