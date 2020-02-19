Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

В частности, которая была запланирована на 19 февраля, из-за обострения ситуации на Донбассе.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести!", - написал он во вторник, 18 февраля, на своей странице в Facebook.

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно. Спасибо за понимание! Дату проведения презентации сообщим позже. Следите за анонсами", - отметил Сивохо.

Напомним, 15 февраля советник секретаря СНБО Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Член "команды Сивохо" Иван Толкачев заявил, что презентация новой структуры состоится 19 февраля: "Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа".

Как сообщалось, в октябре 2019 года Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".

Сивохо тогда отметил, что многие критикуют президента Украины Владимира Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность, но он президент мира и диалога".

Он считает, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

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