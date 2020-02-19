Войти | Зарегистрироваться
16:25

среда,
19 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

19.02.2020 / 15:23
Советник Секретаря Совета безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства.

В частности, которая была запланирована на 19 февраля, из-за обострения ситуации на Донбассе.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести!", - написал он во вторник, 18 февраля, на своей странице в Facebook.

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно. Спасибо за понимание! Дату проведения презентации сообщим позже. Следите за анонсами", - отметил Сивохо.

Напомним, 15 февраля советник секретаря СНБО Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Член "команды Сивохо" Иван Толкачев заявил, что презентация новой структуры состоится 19 февраля: "Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа".

Как сообщалось, в октябре 2019 года Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".

Сивохо тогда отметил, что многие критикуют президента Украины Владимира Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность, но он президент мира и диалога".

Он считает, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

Источник 

Донбасс, СНБО, Сивохо, Национальная платформа примирения и единства
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.