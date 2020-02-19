ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

В частности, чтобы они соблюдали минские договоренности и меры, согласованные на "нормандском саммите" в Париже, заявил 18 февраля глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (Matti Maasikas).

"Полная имплементация минских договоренностей и мер, согласованных на "нормандском саммите" в Париже, крайне важна. ЕС ожидает, что Россия полностью и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, в этом отношении", - написал Маасикас в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что эскалация на Донбассе, возле г.Золотое Луганской области, полностью противоречит согласованному ранее прекращению огня.

"Сообщения этого утра о военной эскалации вблизи района Золотого с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями, которая привела к потерям, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат согласованному прекращению огня, которое до сих пор не было полностью соблюдено", - отметил Маасикас.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник, 18 февраля, утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

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