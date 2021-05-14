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ЕС считает, что Россия стремится поглотить части Донбасса – СМИ

14.05.2021 / 13:19
Европейский Союз считает, что Россия пытается постепенно поглотить части Восточной Украины, и рассматривает способы поддержки Киева.

Об этом говорится в документе, который на этой неделе ЕС представил государствам-членам, и с которым ознакомилось агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В документе ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территории Украины в Россию".

Согласно сообщению, внешнеполитическое ведомство ЕС подготовит доклад по этому вопросу.

В документе ЕС представлены варианты, которые ЕС может применить для повышения устойчивости Украины перед лицом российской агрессии. Среди них:

- усиление поддержки в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозами и дезинформации";

- помощь украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимым группам, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса";

- повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

- усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и отдельных районов Донбасса;

- рассмотрение вопроса о разрешении Украины участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Согласно документу, дальнейшие санкции против РФ будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации относительно суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Согласно отдельному документу, послы Евросоюза в комитете по экономической политике и безопасности во время обсуждения этого документа во вторник выразили разные мнения.

Одна группа в целом поддержала сроки и содержание вариантов, в то время как другая заявила, что в предложениях не уделяется достаточного внимания реформам, которые Украина должна осуществить сама, и государствам-членам следует больше подискутировать, прежде чем изучать возможности сотрудничества с участием программ безопасности блока.

Напомним, 12 мая уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускорила упрощенную выдачу паспортов украинцам на неподконтрольных Киеву территориях.

Источник

Донбасс, ЕС, РФ
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