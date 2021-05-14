Войти | Зарегистрироваться
14:09

пятница,
14 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл заявил, что Церковь всегда окажет поддержку женщинам, отказавшимся от аборта

14.05.2021 / 13:46
Церковь не только непрестанно свидетельствует о страшной проблеме абортов, но и готова помочь каждой нуждающейся женщине, вне зависимости от ее вероисповедания и гражданства

Церковь не только заявляет о проблеме абортов, но и протягивает руку помощи каждой нуждающейся женщине.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, - не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя, и никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли его навещать, чувствовать единство со своим ребенком; наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и для всего нашего Отечества», - сказал Патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что Церковь не только непрестанно свидетельствует о страшной проблеме абортов, но и готова помочь каждой нуждающейся женщине, вне зависимости от ее вероисповедания и гражданства.

«Мы должны помнить, что для Христа дорог каждый человек. И наша с вами задача - постараться помочь всякому, кто обратится в Церковь со своей бедой…Совершая добрые дела, мы свидетельствуем таким образом о Христе Спасителе, привлекаем сердца ближних к Богу и помогаем им почувствовать Его Божественную любовь и заботу», - подытожил Патриарх.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 мая
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.