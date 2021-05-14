Патриарх Кирилл заявил, что Церковь всегда окажет поддержку женщинам, отказавшимся от аборта

Церковь не только заявляет о проблеме абортов, но и протягивает руку помощи каждой нуждающейся женщине.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, - не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя, и никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли его навещать, чувствовать единство со своим ребенком; наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и для всего нашего Отечества», - сказал Патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что Церковь не только непрестанно свидетельствует о страшной проблеме абортов, но и готова помочь каждой нуждающейся женщине, вне зависимости от ее вероисповедания и гражданства.

«Мы должны помнить, что для Христа дорог каждый человек. И наша с вами задача - постараться помочь всякому, кто обратится в Церковь со своей бедой…Совершая добрые дела, мы свидетельствуем таким образом о Христе Спасителе, привлекаем сердца ближних к Богу и помогаем им почувствовать Его Божественную любовь и заботу», - подытожил Патриарх.