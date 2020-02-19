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Иностранные граждане, эвакуированные из Китая на украинском самолете, пройдут обсервацию в Украине

19.02.2020 / 16:15
Иностранные граждане, эвакуированные из Китая на украинском самолете, пройдут обсервацию в Украине, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге во вторник, 18 февраля.

По ее словам, обсервация будет проводиться согласно нормам международного законодательства и рекомендациям Всемирной организации здоровья.

Скалецкая отметила, что на борт самолета будут допущены только пассажиры, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. При этом министр отметила, что по состоянию на средину дня вторника все пассажиры здоровы.

Всего в Ухане пребывают 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них.

Источник

коронавирус, Китай, Скалецкая, Ухань
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