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Вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань - СМИ

17.02.2020 / 18:02
В Китае ученые исследовали, что вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.

Об этом сообщает London loves Business.

"Настоящую причину того, почему распространился коронавирус, выявили китайские ученые, которые заявили, что вспышка началась в научной лаборатории города Ухань", - говорится в сообщении.

Ученые заявили, что вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей и там могут быть ответственными за появление нового вируса.

Биологи Ботао Сяо и Лей Сяо опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV".

В докладе говорится, что "коронавирус, вероятно, происходит из лаборатории в Ухане.

Ученые отметили две лаборатории, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена всего в 280 метрах от рынка морепродуктов.

«Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили ученые.

По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 669 - летальные.

Источник

коронавирус, Китай, Ухань
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