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МИД ФРГ: страны-нарушители эмбарго на поставку оружия в Ливию не останутся безнаказанными

17.02.2020 / 16:15
Страны, нарушающие ливийское оружейное эмбарго, не останутся безнаказанными, для этого может быть задействован механизм санкций ООН, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы напомнили всем заинтересованным сторонам, что слова, сказанные в Берлине, должны сопровождаться делами, особенно после того, как совет безопасности ООН принял соответствующую резолюцию. Есть различные механизмы, в том числе комитет по санкциям ООН", - сказал Маас в воскресенье на пресс-конференции по итогам встречи по Ливии.

"Но важнее всего обеспечить прозрачность, чтобы те, кто намерен продолжать нарушать эмбарго, знали, что их обнаружат и их имена будут преданы гласности", - добавил немецкий дипломат.

Участники мюнхенской встречи по Ливии отмечают нарушения эмбарго на поставки оружия в страну.

"Участники обсудили прискорбные недавние нарушения оружейного эмбарго, подтвердили намерение содействовать его полноценной имплементации и приветствовали прогресс по более эффективному мониторингу эмбарго", - говорится в заявлении сопредседателей, распространенном по итогам встречи.

Участники также призвали участников конфликта придерживаться режима временного прекращения огня и продолжать переговоры, чтобы оно стало постоянным.

Источник

эмбарго, ФРГ, Ливия
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