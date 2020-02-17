Минздрав предоставил данные о коронавирусе COVID-19

Данные по заболеванию размещены на сайте Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Украине ни один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 не зафиксирован.

12-13 февраля ведущие эксперты в области здравоохранения со всего мира встречались в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве для оценки текущего уровня знаний о новой болезни COVID-19, координации совместной работы для ускорения приоритетных исследований, необходимых для прекращения этой вспышки. Двухдневный глобальный научно-инновационный форум, посвященный COVID-19, был созван в соответствии с Планом исследований и разработок ВОЗ.

На сайте Кабинета министров Украины опубликовано распоряжение от 03.02.2020 №93-р "О мерах по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной короновирусом 2019-nCoV".

Напомним, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество смертей вследствие заболевания коронавирусом продолжает снижаться третий день подряд. Так, в течение последних суток от болезни умерли 142 человека, что на одного меньше, чем на день ​​раньше. Подавляющее большинство смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии. Впрочем, за сутки было зарегистрировано 2009 новых случаев заражения COVID-19 - это также меньше, чем фиксировалось ранее.

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