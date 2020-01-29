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Минздрав: ни один из четырех случаев "коронавируса" не подтвердился

29.01.2020 / 16:49
Центр общественного здоровья Минздрава получил только 4 сообщения о подозрении на коронавирус, нуждающихся в дополнительной проверке. Ни один случай не подтвердился.

Об этом на брифинге 28 января сказал в.и.о. председателя ЦОЗ Игорь Кузин.

"Центр общественного здоровья получает информацию в течение одного часа с момента подозрения на уровне регионов или санитарно-карантинных отделов. По состоянию на сегодня мы получили только 4 сообщения, в которых врачи-эпидемиологи имели какую-то дополнительную информацию, которая нуждалась в дополнительной проверке, - истории путешествия или другие части эпидемиологического анамнеза. Все четыре случая были протестированы на возможные вирусы респираторной группы и в них был подтвержден грипп А или В", - сказал Кузин.

Также эксперты отметили, что коронавирус является неустойчивым во внешней среде, и опасения относительно передачи вируса через почтовые посылки или фрукты не имеют обоснования.

"Если он будет находиться в комфортных условиях, он не будет живым более 2-3 дней максимум, любая пересылка товаров или изделий происходит дольше. По рекомендациям ВОЗ не прерывается любое товарное сообщение с Китаем", - сказал Кузин.

Напомним в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.

По последним данным, в Китае были подтверждены более 4500 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. На данный момент от этой болезни умерли более 100 человек.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Германии, Австралии, Камбодже.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

Источник

коронавирус, Китай, Минздрав, ЦОЗ
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