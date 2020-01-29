Запорожский митрополит УПЦ рассказал, как реагировать на агрессию

Cегодня много людей клевещут, относятся с ненавистью, захватывают храмы и избивают прихожан, но верующим нужно действовать согласно Евангелию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Прощение, в Евангельском понимании этого слова, касается как друзей, так и врагов. Понять суть этих слов Спасителя очень важно сегодня, когда у нас появилось очень много врагов. Это люди, которые клевещут, которые дышат к нам сатанинской ненавистью, которые захватывают наши храмы и избивают наших прихожан. Как мы должны реагировать на их агрессию? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить слова апостола Павла о том, против кого направлена борьба христианина. Он пишет, что мы боремся не против «плоти и крови», то есть не против людей, а «против духов злобы поднебесной» - против падших ангелов. Тогда мы поймем, что люди, которые сеют зло на нашей земле, делают это потому, что в их умах и сердцах нашли себе жилище падшие духи», - рассказал митрополит Лука.

Запорожский архиерей отметил, что к людям, которые совершают злые дела, нужно относиться с состраданием.

«Придет время, и все те, кто сегодня творят беззаконие, поймут это и ужаснутся тому состоянию, в котором они пребывали. Дай Бог, чтобы это случилось еще до их ухода из этого мира. Поэтому не они, а те адские силы, которые стоят за ними, должны быть объектом нашей ненависти и борьбы. А люди, попавшие под их влияние, достойны лишь жалости, любви и сострадания. Они похожи, по мысли Исаака Сирина, на собаку, которая лижет пилу и услаждается от вкуса собственной крови», - отметил владыка Лука.

Он подчеркнул, что «самое худшее, что может с нами случиться, так это то, что мы, заразившись к ним ответной ненавистью, станем похожими на них самих. Вот этого нужно всеми силами избегать».