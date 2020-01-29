В Церкви объяснили, при каких условиях Таинство Крещения действительно

Есть некие условия, которые позволяют определить, правильно или неправильно совершено Крещение в той или иной деноминации.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Крещение может быть только одно, потому что Крещение - это духовное рождение, а родиться человек может только однажды. А потому как нельзя переродиться, точно так же невозможно и перекреститься. Другой вопрос - насколько благодатным является то или иное крещение. И этот вопрос очень сложный», - сказал Андрей Музольф.

Он напомнил, что в Церкви существует три практики чиноприема в православие: через Крещение, через Миропомазание и через Покаяние.

«Согласно традиции, Таинство Крещения признается действительным, если правильно произнесена крещальная формула и человек крещен «во имя Отца и Сына и Святого Духа». В то же время, следует уточнить, большинство святых отцов, вслед за священномучеником Киприаном Карфагенским, отстивали следующую категорическую позицию: «Вне Церкви нет спасения». Иными словами, если та или иная структура, называющая себя церковью, но на самом деле таковой не являющаяся, совершает некие священнодействия – они не могут быть признаны действительными. Ведь как так называемый священнослужитель, сам находясь в расколе и потому не являясь членом Церкви как Тела Христова, может приобщить к этому Телу кого-нибудь другого?», - отметил Андрей Музольф.