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Около 10 тыс. украинцев сейчас находятся в Китае и пока никаких проблем у них нет

29.01.2020 / 16:18
По имеющимся данным, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"У нас сегодня там (в Китае – ред.) находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" 28 января вечером.

Данилов отметил, что "пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет".

Кроме того, добавил секретарь СНБО, в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

"Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим", - подчеркнул Данилов.

По последним данным, как минимум 106 человек умерли в результате заражения вирусом, подтверждено 4603 случая заражения в Китае.

Источник

коронавирус, Китай, Данилов
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