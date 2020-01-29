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Сербский митрополит призвал власти Черногории не повторять преступлений против Церкви

29.01.2020 / 15:55
Сербский митрополит призвал власти Черногории не повторять преступлений против Церкви
svetigora.com Источник: svetigora.com
По словам владыки, предшественники современных гонителей Церкви «убивали наших митрополитов и священников в военный и послевоенный период»

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви Амфилохий (Радович) призвал власти страны не повторять тех преступлений против Церкви, которые были совершены в Украине.

Об этом сообщает издание «Светигора».

В своей проповеди в день памяти святого Саввы Сербского в женском монастыре «Савина Главица» в Нижнем Грбале, митрополит Амфилохий напомнил, что Церковь Христова непобедима, и призвал власти не повторять преступления, подобные совершенным в Украине.

Митрополит призвал политиков страны «вернуться на путь, ведущий к вечной жизни, на котором наш путеводитель святой Савва, утвердил нас».

Митрополит Амфилохий также сказал, что «Украинская Православная Церковь, как и наша Церковь, страдала на протяжении веков, но сохранила свою веру и верность Христу Богу».

Он подчеркнул, что «Церковь все еще страдает сегодня», потому что «наследники тех послевоенных безбожников пытаются угрожать Церкви, хотят отнять святыни Божии, утверждают, что они (святыни – Ред.) принадлежат правительству, которое управляет государством, даже если оно отступило от Креста Честного и святых».

По словам владыки, предшественники современных гонителей Церкви «убивали наших митрополитов и священников в военный и послевоенный период».

Источник: Inpress.ua
православие, Черногория
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