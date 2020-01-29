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Прокурор: заместитель директора ГБР таки защищал Януковича в суде

29.01.2020 / 15:47
Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов заявил, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков защищал интересы беглого президента Виктора Януковича в суде.

Об этом сообщает hromadske

Прямая речь: "Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали, – ред.) разрешение на осуществление заочного досудебного расследования событий 18-20 февраля 2014 года".

Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, добавил, что Бабиков представлял интересы беглого президента на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

Он также показал ордер на предоставление правовой помощи Бабиковым Януковичу.

Напомним: 28 января новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не был адвокатом беглого президента Виктора Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

Экс-адвокат, ныне первый заместитель председателя ГБР Бабиков работал в объединении Aver Lex, известном защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, адвокат лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.

Бабиков был назначен вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

 ГБР заявили, что Бабикова не будут допускать в ведомстве к делам Майдана.

Источник

Янукович, Симонов, Бабиков
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