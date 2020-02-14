Бабиков защищал Януковича: СМИ обнародовали подтверждения

Соответствующее подтверждение (аудио и документы) обнародовали журналисты.

Источник: "Слідство.інфо"

Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова. Последний активно защищал бывшего президента, о чем говорится в доступных аудиозаписях с якобы голосом Бабикова.

Тогдашний защитник Януковича оправдывал его побег. По его словам, на экс-президента вроде бы совершили нападение, из-за которого он и вынужден был покинуть страну.

В то же время, как слышно с аудио, адвокаты заставили начать уголовное производство против "следователей Майдана" из-за отказа признать Януковича пострадавшим. Сейчас это производство расследует ГБР, где занимает должность Бабиков.

Кроме того, журналисты нашли в реестре судебных решений подтверждение участия действующего заместителя директора ГБР в заседаниях по Януковича. Бабиков представлял интересы президента беглого в меньшей мере двум делам: превышение власти во время Революции Достоинства и покушения на жизнь Януковича и его охранника в начале 2014 года.

По словам бывшего руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича еще по двум делам. Речь о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.

Отмечается, что бывший адвокат Януковича подавал жалобы на действия следователя и прокурора по делу о якобы нападении на експрезидента.

Напомним: 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей – Александра Бабикова и Александра Соколова.

Конкурс на должности заместителей директора был объявлен в канун нового года и с нарушением законодательства. Бабикова также назначили вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам.

Бабиков работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев.

В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.

Сам Бабиков, несмотря на наличие соответствующих документов, свою причастность к защите Януковича отрицает.

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