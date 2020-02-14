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MH17: Нидерланды отказали РФ в праве судить граждан РФ, обвиняемых в сбивании

14.02.2020 / 13:50
Нидерланды отклонили предложение Москвы по преследованию трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил 12 февраля, что Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых в Москву.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - говорится в письме Грапперхауса в парламент.

Суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников", - сказал Грапперхаус.

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", – подчеркнул он.

Считается, что трое российских граждан и четвертый подозреваемый, гражданин Украины, проживают в России.

Нидерланды возглавляют международное расследование по факту крушения 17 июля 2014 года самолета MH17, в результате чего погибли все 298 человек, находившихся на борту. Около двух третей жертв были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа в 2016 году объявила, что ракетный комплекс "Бук", используемый в сбивании самолета, прибыл из России, а затем в мае 2018 года пришла к выводу, что 53 зенитная ракетная бригада России перевезла "Бук" в 2014 году в Украину и из Украины.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе.

Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.

Источник 

суд, катастрофа, РФ, Нидерланды, MH17
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