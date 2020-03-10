В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам сообщение на суд по MH17

Об этом 9 марта сообщает "Европейская правда" из судебного комплекса Схипхола в Нидерландах, где проходят слушания по делу.

Как известно, в понедельник, 9 марта, в Нидерландах начались судебные слушания по катастрофе авиалайнера Малайзийских авиалиний.

Обвинения выдвинуты против трех граждан России: Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко.

Одному из них - Пулатову - повестку удалось вручить по официальным каналам. "23 января Россия сообщила, что Пулатов появился в российском суде Ульяновска и ему была передана в руки повестка", - сообщил во время слушаний судья Хендрик Стейнхаюс.

Как сообщалось, этот подозреваемый, бывший российский военный, представленный в суде в Нидерландах командой адвокатов.

Двое других россиян, Дубинский и Гиркин, были вызваны в суд по месту регистрации, но на заседание не явились, а Харченко некуда было вызвать, поскольку он проживает в неподконтрольному Украине Донецке.

Однако следственная группа смогла убедиться, что все трое получили вызовы, проконтролировав это через соцсети и месенжеры.

Так глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинский пытался скрыться от следственной группы, но оставил в интернете следы того, что он знает о суде. Кроме официальной повестки, ему прислали сообщение через WhatsApp, на Skype и в Facebook. WhatsApp сообщения были пересмотрены и емейл (с повесткой) - открытый, рассказал судья.

"С ним также связались по телефону. Мужчина ответил, что он не Дубинский и больше не брал трубку, но эксперты определили, что это голос Дубинский, использовав другие записи его разговоров", - рассказал судья Стейнхаюс.

Сложнее всего было доставить повестку Харченко, который в 2014 году переехал в Донецк, из-за чего Украина не имела возможности вызвать его в суд для вручения повестки. Этому боевику следователи по делу МН17 также присылали сообщения о месте и дате суда через различные мессенджеры, и в конце концов смогли достать его через сеть "Вконтакте", куда ему прислали личное сообщение.

"Ссылка на сообщение о суде была открыта 19 июля с айпи-адреса в Донецке. 20 июля профиль был удален из сети ВК", - сообщил судья Стейнхаюс.

Совсем другая схема сработала с Игорем Гиркиным.

"Попытка доставить повестку по адресу регистрации в Москве показала, что там живет пожилая женщина и по данным соседей ни один мужчина здесь не появлялся. Запросы, отправленные на Skype и e-mail, остались без ответа", - пояснил судья.

Но позже Гиркин сам выполнил работу следователей, подтвердив, что знает о дате и месте суда.

Это он сделал в заявлении для российского агентства "Интерфакс". "Гиркин, как утверждается, заявил Интерфаксу, что он не появится в суде и заверил, что он не причастен к сбиванию самолета ... и он не признает юрисдикцию суда", - сообщил судья Стейнхаюс.

По мнению прокуратуры, это является достаточным, чтобы считать, что подсудимые были уведомлены о процессе и добровольно не явились на него, что дает возможность проводить слушания без их участия.

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