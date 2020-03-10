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Более 80 родственников погибших в катастрофе МН17 потребуют компенсаций

10.03.2020 / 11:46
Более 80 родственников погибших в результате катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 будут требовать компенсаций.

Об этом заявил во время судебного заседания, которое началось 9 марта в Нидерландах, судья Хендрик Стейнгаюс.

"От 84 родственников погибших поступили заявления с требованиями компенсаций", - отметил судья.

Напомним, в зале присутствовали родственники погибших, а также адвокаты одного из подозреваемых, подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука" - это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник спецназначения ГРУ Олег Пулатов (все трое - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Источник 

компенсация, суд, Нидерланды, МН17
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