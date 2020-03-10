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В суде по делу МН17 зачитали имена всех погибших

10.03.2020 / 13:19
Во время заседания суда 9 марта по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса МН17 были зачитаны имена всех 298 погибших.

Одна из трех нидерландских прокуроров в суде, Деди Вуй-а-Цой, зачитала имена всех, кто был на борту самолета, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит 17 июля 2014 над оккупированной частью Донбасса.

Напомним, суд по делу сбитого самолета рейса МН17 начался в судебном комплексе "Схипхол" 9 марта в 10:00 по местному времени. Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс, двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс (все - голландцы).

В зале суда также присутствуют адвокаты одного из четырех подозреваемых, подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова. Его интересы представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stig, которые будут сотрудничать с российской коллегой Еленой Кутьиной, присутствующей в зале суда.

У судебного комплекса "Схипхол" возвели пресс-центр, который может вместить около 500 представителей СМИ. В пресс-центре обеспечили прямую трансляцию судебного заседания. Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги, зарезервировали на год.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года . На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука" - это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все трое - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Источник 

суд, погибшие, Нидерланды, МН17
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