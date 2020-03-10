Войти | Зарегистрироваться
12:03

вторник,
10 марта
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Дело МН17: в зале суда - 25 родственников погибших, подозреваемые не явились

10.03.2020 / 11:15
В нидерландском судебном комплексе "Схипхол", где состоялось первое судебное заседание по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса МН17, присутствовали 25 родственников погибших.

В то же время ни один подозреваемый не явился.

Об этом сказала пресс-секретарь, судья Окружного суда Гааги Марайе Кнайф, 9 марта

"В настоящее время в зале суда кроме судей, в частности, есть двое адвокатов одного из подозреваемых, 25 родственников погибших и 15 журналистов", - сказала Кнайф.

Она также пояснила, что перерыв, который длился 30 минут, был связан с техническими причинами, а именно - плохим звуком при переводе. Как известно, слушания происходили на нидерландском языке. Перевод на английский осуществляется с помощью специального оборудования, которое раздавали в пресс-центре журналистам.

Напомним, интересы одного из четырех подозреваемых, подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова, представляют в суде адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Они будут сотрудничать с российской коллегой Еленой Кутьиной, которая также присутствует в зале суда.

Для представителей СМИ у судебного комплекса "Схипхол" возвели пресс-центр, где обеспечили прямую трансляцию судебного заседания.

Предварительный график слушаний предусматривает проведение заседаний: с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может происходить с помощью видеосвязи.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука" - это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов (все трое - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Источник 

суд, авиакатастрофа, Нидерланды, МН17
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 марта
9 марта
8 марта
6 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.