Дело МН17: в зале суда - 25 родственников погибших, подозреваемые не явились

В то же время ни один подозреваемый не явился.

Об этом сказала пресс-секретарь, судья Окружного суда Гааги Марайе Кнайф, 9 марта

"В настоящее время в зале суда кроме судей, в частности, есть двое адвокатов одного из подозреваемых, 25 родственников погибших и 15 журналистов", - сказала Кнайф.

Она также пояснила, что перерыв, который длился 30 минут, был связан с техническими причинами, а именно - плохим звуком при переводе. Как известно, слушания происходили на нидерландском языке. Перевод на английский осуществляется с помощью специального оборудования, которое раздавали в пресс-центре журналистам.

Напомним, интересы одного из четырех подозреваемых, подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова, представляют в суде адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Они будут сотрудничать с российской коллегой Еленой Кутьиной, которая также присутствует в зале суда.

Для представителей СМИ у судебного комплекса "Схипхол" возвели пресс-центр, где обеспечили прямую трансляцию судебного заседания.

Предварительный график слушаний предусматривает проведение заседаний: с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может происходить с помощью видеосвязи.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука" - это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов (все трое - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

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