Суд освободил боевика Цемаха, которого могут выдать России

Его в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией по делу.

"Апелляционную жалобу подозреваемого Цемаха Владимира Борисовича удовлетворить. Постановление судьи Шевченковского районного суда г.Киева от 22 августа 2019г о продлении подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019г включительно отменить", - зачитал постановление председательствующий судья после возвращения коллегии судей из совещательной комнаты в четверг, 5 сентября, днем.

Таким образом, апелляционная инстанция отменила постановление Шевченковского районного суда города Киева о продлении Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2020 года.

Вместе с тем, суд применил к Цемаху мера пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

"Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Цемаха Владимира Борисовича в зале суда немедленно", - зачитал постановление председательствующий судья.

Согласно постановлению, на Цемаха сроком на 60 дней возложены следующие обязательства: прибывать на вызовы следователя, в суд, к прокурору; не отлучаться без разрешения следователя, прокурора, суда из населенного пункта, в котором он проживает и пребывает; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места своего проживания и работы.

"Разъяснить подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу, что в случае невыполнения вышеуказанных обязательств к нему может быть применена более жесткая мера пресечения и на него может быть возложено денежное взыскание в размере от 0,25 минимальной заработной платы до 2 размеров минимальной заработной платы", - добавил судья.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит

В то же время руководитель группы прокуроров Олег Пересада заявил в комментарии журналистам после заседания суда, что ходатайствовал о содержании Цемаха под стражей, поскольку считает, что его жизни может грозить опасность ввиду того, что Россия "достаточно жестоко себя ведет по отношению к опасным для себя личностям".

При этом отвечая на соответствующий вопрос, руководитель группы прокуроров заявил, что прокуратура не располагает информацией о возможном вовлечении Цемаха в процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

"Я не могу комментировать вопрос обмена, поскольку ко мне, как к руководителю группы прокуроров в уголовном производстве относительно Цемаха, никакой официальной информации об его обмене не поступало", - сказал Пересада.

Как сообщалось, авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года JIT обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным JIT, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной JIT информации, эти четверо будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Возглавляющий JIT прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) сообщил журналистам, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. "Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17", - подчеркнул Вестербеке.

О Владимире Цемахе активно писали российские СМИ в начале июля 2019г. Сообщалось, что украинские спецслужбы якобы сумели тайно вывезти из оккупированного Снежного (Донецкая обл.) на подконтрольную Киеву территорию Украины "бывшего начальника ПВО Славянской бригады" Цемаха как свидетеля по делу уничтожении авиарейса MH17 ракетой из российской ЗРК "Бук". Сообщалось также, что украинский суд арестовал Цемаха. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не было.

Вместе с тем, 30 июля пресс-служба Киевского апелляционного суда сообщила, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты подозреваемого в создании террористической группы боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Коллегия судей рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение судьи Шевченковского райсуда Киева от 29 июня, применившего к Цемаху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток – до 25 августа включительно.

В пресс-службе Киевского апелляционного суда напомнили, что Цемах подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Вместе с тем, интернет-издание "Факты" приводило слова прокурора Олега Пересады, который в суде заявил о том, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу об уничтожении MH17. По словам прокурора, в соответствии с межгосударственным соглашением между Украиной и Нидерландами, Цемах даст показания на видеоконференции. "Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении", - цитирует издание Пересаду. Он сообщил, что помимо Цемаха будет свидетельствовать на процессе также "экс-начштаба Минобороны ДНР" Дмитрий Куприян (позывной "Батя"). Тогда прокурор отметил, что и Цемах, и Куприян имеют в деле статус свидетелей.

3 сентября Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России боевика "ДНР" Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17, говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad.

"В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

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