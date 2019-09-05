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Столтенберг рассказал, как НАТО будет реагировать на ракетные угрозы со стороны России

05.09.2019 / 18:14
Россия несет ответственность за срыв Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД), и продолжает разворачивание ракет SSС-8.

В ответ НАТО будет продолжать усилия по обеспечению надежной безопасности и обороны стран-союзниц.

Об этом в среду, 4 сентября, во время пресс-брифинга по итогам встречи с президентом Литвы Ґитанасом Науседой заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы только что обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, включая ответственность России за срыв ДРМСД. НАТО будет реагировать ограничено и ответственно на угрозы, которые несут с собой российские ракетные системы SSС-8. Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением. НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны. Это является нашей задачей", - отметил руководитель Альянса.

Он поблагодарил Литву за вклад в развитие способностей НАТО и активное участие в операциях, за приведение оборонного бюджета страны на отметку в 2 процента от ВНП, и за весомый вклад Литвы в европейскую безопасность.

Источник 

Россия, НАТО, Столтенберг
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