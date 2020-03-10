Суд по МН17 оценил готовность дела к рассмотрению

В частности, предоставленных следствием для обвинения четырех лиц в причастности к гибели 298 человек.

Перед тем, как были открыты двери в судебный зал, представитель суда в коридоре громко объявил имена четырех обвиняемых: трех граждан РФ и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов: по статье 289 за убийство 298 человек на борту рейса МН17 и по статье 168 за то, что стали причиной крушения рейса МН17, что повлекло за собой гибель всех, кто находится на борту самолета.

По-прежнему все они в зале отсутствовали. Единственный из них – Пулатов – представлен двумя нидерландскими адвокатами.

"Заседание продолжено. Суд отмечает, что ни один из обвиняемых не появился. Сегодня прокуроры будут говорить о состоянии расследования", - открыл заседание 10 марта председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis). Он также вновь запросил подтверждения полноты представления Пулатова его адвокатами, на что получил положительный ответ.

Прокурор Тэйс Бергер (Thijs Berger) запросил для выступления от 2 до 2,5 часов. Он отметил, что во время суда в деле может появиться дополнительная информация. Свое выступление он разделил на три части и посвятил: специфике расследования, полноте дела и возможности появления новой информации.

В части первого вопроса прокурор детально проинформировал о работе международной следственной группы, в которую вошло пять стран. "Разные стороны обвиняли друг друга в том, что именно они сбили МН17. Мы предприняли дополнительные шаги, тщательно расследуя доказательства", - сообщил Бергер.

Были верифицированы телефонные разговоры с целью подтверждения их аутентичности. В частности, ряд участников этих разговоров подтвердили их оригинальность. Также сравнение телефонных звонков из Испании и Польши тоже свидетельствовало в пользу аутентичности перехваченных разговоров. "Анализ разговора от 27 июля, когда Дубинский говорил с кем-то из Москвы о том, что пропал журналист из Нидерландов. Была названа его фамилия. На следующий день журналист опубликовал статью, где упомянул, что был задержан боевиками", - привел в пример прокурор анализ аутентичности перехваченных разговоров.

Также были проанализированы визуальные данные – фото и видео. "Были приложены усилия, чтобы найти людей, которые сделали эти фотографии, иногда нам удалось их найти и проинтервьюировать, иногда – нет. Когда это было возможно, оригиналы фотографий и цифровые карты были переданы следствию с тем, чтобы убедиться, что они не обрабатывались", - продолжил перечислять прокурор.

Кроме того, визуальный ряд, в частности, транспортировки установки "Бук", был проверен на соответствие погоде. "Визуальный ряд, все видео доказательства, показания свидетелей всегда проверялись очень тщательно", - уточнил Бергер.

По словам прокурора, были проанализированы все возможные сценарии трагедии МН17, как-то врыв на борту, то, что самолет был сбит украинским истребителем и ракетой "земля-воздух". Причем последняя версия была разделена на две части – что ракета была сбита системой "Бук" или ракетой другой системы. Кроме того, в отношении системы "Бук" следствие рассмотрело все возможные другие варианты – что ракета была запущена с подконтрольной украинскому правительству территории и территории, временно контролируемой сепаратистами.

"Следствие утверждает, что были получены доказательства того, что МН17 был сбит ракетой, запущенной с территории, контролируемой сепаратистами. "Были очевидцы, телефонные разговоры", - констатировал Бергер.

Касаясь вопроса свидетелей, прокурор отметил, что, прежде всего, вопрос идет об их безопасности. В связи с угрозами для их жизни, которые, как полагают эти свидетели, исходит от РФ и боевиков, их персональные данные будут сохранены в тайне. Он привел в пример ряд показаний свидетелей, которые говорят, что они "боятся за свою безопасность". "Те, кто сделали изображения Бука, сообщили, что их дважды посещали боевики. Угрозы Российской Федерации также не должны быть недооценены – угроза быть убитыми", - передал содержание опасений прокурор.

Резюмируя, Бергер выразил уверенность, что дело готово для рассмотрения в суде.

"Расследование практически завершено. Окончательные дополнения к материалам дела будут представлены заблаговременно до начала судебного слушания в июне (2020 года – ИФ). Это будет включать в себя отчеты о последних результатах расследования, а также будет добавлено несколько визуальных изображений частей текущего дела. Мы также учитываем возможность появления новой информации, которую нужно будет добавить в материалы дела", - заключил он.

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