Эксперт: Манипулятор Бахматюк стал вести себя как император

Скандально известный аграрный олигарх Олег Бахматюк потребовал публичных извинений от директора НАБУ Артема Сытника перед 27 тысячами работников за то, что якобы проплаченные работники его предприятий вышли на проплаченные митинги.

Бахматюк настаивает на том, что Сытник безосновательно преследует компанию и отмечает, что именно он не дает олигарху заплатить государству восемь миллиардов гривен.

«Это чистой воды манипуляция», - прокомментировал заявление олигарха экономический эксперт и активист Марк Дозволин.

«Давайте называть вещи своими именами – украл 1,2 миллиарда стабкредита – будь добр, отвечай. И Сытник преследует не компанию, а нескольких конкретных людей, которые могут быть причастны к этому делу», - сказал активист.

По его мнению, заявление олигарха о конструктивном диалоге и согласии выплатить восемь миллиардов долгов компании звучит как попытка шантажа.

«Эту часть заявления можно расшифровать примерно так: берите восемь миллиардов – это почти в три раза меньше чем я должен, но во много-много раз больше, чем вы сможете получить от ФГВФЛ, продающего мои активы», - предположил Дозволин.

Кроме того, многие СМИ писали о том, что митинги действительно были проплаченными. Бахматюк заплатил круглую сумму за перевозку работников, за въезд фур в центр города и печать баннеров на этих фурах, перекрытие улиц, новости и статьи в СМИ и тому подобное. Работников предприятий, входящих в аграрные холдинги «Ukrlandfarming» и «Авангард» (оба принадлежат Олегу Бахматюку) принудительно сгоняют на митинги в поддержку олигарха.

«До 15-го года Бахматюк сколотил огромную аграрную империю. В 17-м его бизнес занимал первое место в Украине в своей отрасли. И он в прямом смысле стал вести себя как император. Деньги решают все. За деньги можно купить положительное мнение в СМИ и выкупить негативное. Купить чиновников и шантажировать их. Довести любое дело против себя до абсурда и убежать за границу. Но это все рано или поздно закончится. Правоохранители так или иначе поставят точку в делах Бахматюка, пресса перестанет писать о нем, а простым гражданам все равно чьи куры снесли яйца, главное, что бы они не были «золотыми», - резюмировал Дозволин.