Арифметические манипуляции от скандального Олега Бахматюка

Скандально известный бизнесмен, владелец крупных агрохолдингов Олег Бахматюк, очевидно, не очень дружит с арифметикой. Так, он обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в том, что тот причинил убытки госбюджету.

«Фонд гарантирования вкладов выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что они продали все активы VAB банка за 234 млн грн. Я как акционер и два года назад, и совсем недавно обращался с официальными письмами, где предлагал рассмотреть возможность получить 8 млрд грн. Вместо этого бюджет получил только 234 млн», - цитирует слова Бахматюка пресс-служба Укрлендфарминга.

Однако по своей старой привычке Олег Бахматюк обратился к чистой воды манипуляции.

В пресс-релизе ФГВФЛ от 11 февраля говорится, что на прошлой неделе (03.02. - 07.02.2020) состоялась продажа активов 11 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 264,72 млн грн. В частности на сумму 234 360 000 грн было реализовано активов «ВиЭйБи Банка».

Однако Олег Бахматюк в раскиданных по массе новостных ресурсов «джинсе» «забыл» указать, что это только лишь торги прошлой недели и что всего на эти торги было выставлено активов его банка на общую сумму 1 171,79 млн грн. Т.е. Фонд не смог реализовать все выставленные на продажу активы.

Кроме того, великий махинатор запамятовал прибавить суммы от проданных активов с прошлых торгов. Так, например, на торгах с 27.01. по 31.01.2020 года от продажи активов «ВиЭйБи Банка» было выручено 61,15 млн грн.

А может и не запамятовал вовсе, а всего лишь пытается провернуть свою обычную схему по обману государства. Из-за одной такой схемы на него и завели дело.

Напомним, в ноябре 2019 года НАБУ раскрыло подробности дела «ВиЭйБи Банка», о чем подробно писали украинские СМИ.

«Согласно данным расследования, стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залога составляла 72,62 млн грн, тогда как VAB Банк заявил 1,8 млрд грн».

Разумеется, это не новость, что Олег Бахматюк – опытный манипулятор. Именно поэтому он оказался в розыске. Напомним, Высший антикоррупционный суд разрешил Национальному антикоррупционном бюро (НАБУ) задержать бывшего владельца «VABбанка».

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил во время совместного брифинга с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сытник отметил, что его ведомство в настоящее время собирает весь пакет документов, необходимый для того, чтобы объявить Бахматюка в международный розыск.

Бахматюка подозревают в причастности к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, предоставленного «VABбанку» в 2014 году.

Следствие по соответствующему делу НАБУ осуществляет с 2016 года. В феврале 2019 года это дело передали в Нацполиции, которая его закрыла в августе, мотивируя такое решение отсутствием состава преступления. Однако уже в сентябре генпрокурор Руслан Рябошапка отменил это постановление и передал производство в НАБУ.

Напомним, 22 ноября 2019 года Бахматюка объявили в национальный розыск.

Остается надеяться, что сложности с арифметикой Олега Бахматюка не помешают правоохранительным органам привлечь его к ответственности.