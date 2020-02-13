Митрополит Антоний назвал принципы управления в Православной Церкви

Национальные особенности не должны служить поводом для разделения Церкви и точно не должны быть поводом к высокомерному возвеличиванию своего народа над другим.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в видеопроекте «Аргумент: Кто глава Православной Церкви?», опубликованном на YouTube-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

Владыка Антоний назвал 9 основных принципов, определяющих взаимоотношения между епископами и вопросы управления в Православной Церкви.

1. Единство – принцип существования Православных Церквей: «Единство Православных Церквей – это единство братьев во Христе, которые живут в разных уголках земли и не забыли о своем духовном родстве».

2. Христос – глава Церкви: «Когда Христос послал своих учеников проповедовать Евангелие, Он не определил никого из них быть главенствующим над остальными. Каждый из апостолов получил по жребию особую область не для почести и прибыли, а для проповеди и свидетельствования об Истине».

3. Правила для всех без исключения: «Руководствуясь духом братской любви в общем деле спасения, Православная Церковь на Вселенских Соборах установила четкие правила, которыми должны руководствоваться все Поместные Православные Церкви».

4. Не желай дома ближнего твоего: «Так, 2-е правило 2-го Вселенского Собора гласит: "Областные епископы да не простирают своея власти на церкви за пределами своея области, и да не смешивают церквей"».

5. «Первенство чести» ≠ первенство власти: «3-е правило этого же Собора говорит о первенстве чести, которое имеет Константинопольский предстоятель в православном мире. Первенстве чести, но не первенстве власти. Причем основание такого высокого положения Царьградского епископа было не что иное, как нахождение его кафедры в новой столице Римской империи».

6. Главное первенство – первенство в добродетели: «36-е правило Трулльского Собора устанавливает порядок чести первых четырех Патриархатов: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, на основании которого складывается и пополняется диптих Поместных Церквей. Церковное правило устанавливает особый характер отношений внутри православного мира, в духе, исполненном христианской любви и взаимоуважения».

7. Предпочтение этнических интересов общецерковным – заблуждение: «Административное деление Вселенской Церкви строится прежде всего на территориальном, а не этническом принципе. В нормальных условиях православные христиане любой народности, проживающие на одной территории, составляют один приход и окормляются одним епархиальным епископом. Ибо, по слову апостола Павла, "во Христе нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного».

8. В главном – единомыслие, во второстепенном – разнообразие: «Национальные особенности, безусловно, учитываются. Так, в Украинской Православной Церкви есть епархии, где по надобности проводят богослужения на языке местных верующих. Но национальные особенности не должны служить поводом для разделения Церкви, Тела Христова. И уж точно не должны быть поводом к высокомерному возвеличиванию своего народа над другим. Потому говорить сейчас, подобно Константинопольскому патриарху, о главенстве греческого народа – в Церкви неуместно и недопустимо».

9. Нет избранных, есть Христовы: «Время богоизбранного народа осталось в Ветхом Завете. Теперь все мы – один народ, народ Христов».