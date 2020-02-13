Соболев, сына которого убил снайпер: на меня готовят новое покушение

Об этом свидетельствует видеообращение Соболева и пост в Facebook

Дословно пост: "Два с половиной месяца назад, среди белого дня, в центре Киева был убит мой сын Саша. Снайпер, целившийся в меня, пулей 7.62 снёс пол головы трёхлетнему мальчику. .С того момента у меня одна цель- сделать всё, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное наказание",

Прямая речь: "За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении.

Эта же информация есть и у полиции. И, тем не менее, с пятницы до понедельника Главк (полиции) Киева снимает охрану, несмотря на то, что ест поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос- это случайность или какие-то совпадения?

За предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в Главке Киева, следствие не продвинулось ни на шаг.

Я хочу обратиться к господину президенту: у меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой мы предотвратим еще много смертей, которые могут быть в нашей стране"

Напомним: 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиля "Range Rover" Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

На следующий день стало известно, что полиция задержала двух молодых людей и якобы установила заказчика убийства депутата Киевской области.

Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик") служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019-го покинули батальон. Их арестовали на 2 месяца без права на залог.

Соболев требовал проверить на "детекторе лжи" 8 человек. Четверо из них – в розыске, в том числе россиянин Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

В января 2020 года Вячеслав Соболев попросил передать дело в Главное следственное управление Нацполиции.

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