Ермак о воде в Крым: это личное мнение Арахамии

Об этом заявил Андрей Ермак во время брифинга 12 февраля.

Прямая речь: "Что касается заявления Давида Арахамии, я тоже, как и вы, вчера был такой тяжелый день, я мог только прочитать об этом в интернете, поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии".

На уточняющий вопрос Ермак заявил, что никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в оккупированный Крым.

Говоря о выборах на Донбассе, Ермак подчеркнул, что есть условия, без выполнения которых их проведение не возможно. Он добавил, что украинская сторона готова выполнить все договоренности, которые были достигнуты во время встречи нормандской четверки в Париже.

Он отметил, что у команды президента есть план, как провести выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины в конце октября, но они должны состояться согласно украинскому законодательству.

В то же время Ермак заявил, что компромиссы с российской стороной по Донбассу возможны только на переговорах.

Напомним: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В то же время, 4 февраля постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды в деоккупации".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".

Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.

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