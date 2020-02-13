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В Волынской епархии УПЦ не подтвердили переход общины в Борочиче в ПЦУ

13.02.2020 / 11:16
В Волынской епархии УПЦ не подтвердили переход общины в Борочиче в ПЦУ
Волынская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
9 февраля Свято-Ильинская община УПЦ села Борочиче Гороховского района Волынской области провела приходское собрание

В Волынской епархии Украинской Православной Церкви опровергли заявление Православной Церкви Украины о том, что религиозная община канонической Церкви в селе Борочиче якобы перешла в ПЦУ.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.

В епархии сообщили, что еще 9 февраля Свято-Ильинская община УПЦ села Борочиче Гороховского района Волынской области провела приходское собрание. На нем большая часть членов православной общины во главе с ее настоятелем протоиереем Георгием Зарафутдиновым поддержала решение остаться верными Украинской Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Спустя два дня клирик ПЦУ Андрей Сидор  на своей странице в Facebook заявил об обратном и даже опубликовало фото, на которых видно, как правящий архиерей Волынской епархии ПЦУ митрополит Михаил Зинкевич тепло принял «членов религиозной общины» и даже подарил им по случаю «перехода» копию Томоса.

О настоятеле Свято-Ильинской общины отце Георгии Зарафутдинове известно, что он – активный волонтер, который участвовал в освобождении военнопленных ВСУ зимой 2015 года. Он пользуется авторитетом и поддержкой в среде военнослужащих.

До начала рейдерской кампании новой церковной организации в селе Борочиче было два храма УПЦ. Один из них ПЦУ захватила еще весной 2019 года, второй оставался в распоряжении канонической Церкви по сей день.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, ПЦУ
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