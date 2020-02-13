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Арахамия заявил, что его слова о возобновлении поставок воды в Крым были вырваны из контекста

13.02.2020 / 16:48
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что позиция фракции о возобновлении водоснабжения оккупированного полуострова Крым остается неизменной, а его собственные слова были вырваны из контекста.

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - написал он на своей странице в соцсети Facebook, комментируя скандал, разгоревшийся после его заявления относительно возобновления водоснабжения Крыма.

Арахамия также заявил, что дать такой ответ его вынудила формулировка вопроса ведущего.

"Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. …Вопрос был сформулирован так, словно альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция", - подчеркнул он.

"Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", - добавил Арахамия.

Ранее Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласен возобновить подачу воды из Днепра в Крым в обмен на уступки со стороны России на Донбассе. Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что обсудит с ним это заявление, и сообщил, что никаких переговоров о подаче воды на оккупированный полуостров с российской стороной не ведется.

Источник

вода, Крым, Арахамия
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