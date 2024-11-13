В Україні фіксується хвиля диверсій проти військовослужбовців та правоохоронців, - ЗМІ

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ДПСУ: Акція польськіх фермерів, які заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині", може і продовжитися
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Боррель прокоментував ордер на арешт Нетаньягу: Країни ЄС зобов’язані виконувати рішення МКС
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The Guardian: Наразі путін ще відчуває, що перемагає на полі бою
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ISW: російський уряд стурбований економічними витратами продовження війни в Україні
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ООН традиційно висловила стурбованість через російський удар по Україні новою ракетою
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Как заработать на теплице06.11.2024 / 01:07
Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?23.10.2024 / 20:29Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.Последние новости рубрики
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Опендатабот: Цьогоріч в Україні жінки створили майже 155 тисяч ФОПів
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Трамп веде переговори про придбання криптовалютної біржі Bakkt
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Bloomberg: Ключовим європейським країнам доведеться подвоїти витрати на оборону
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Как шить дома: советы по выбору швейной машины28.10.2024 / 23:18Еще пару десятков лет назад швейные машинки приобретались домой исключительно для профессионального использования. Актуальное количество моделей же позволяет найти подходящую машинку как для хобби, так и для реализации возможности подшить одежду себе и близким в любое время. О том, какой должна быть подходящая швейная машина, следует поговорить предметно.
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Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.
Системи караоке для домашнього та професійного використання01.11.2024 / 16:55Відвідування караоке-клубів – популярна розвага, яка об’єднує людей різного віку та статусу та дає можливість виконувати свої улюблені пісні на сцені. Але почувати себе зіркою можна не лише в ресторані, але й вдома, влаштував затишний сімейний вечір, або веселу вечірку з друзями. Караоке-система буде актуальною на будь-якому заході, де люблять співати.Последние новости рубрики
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