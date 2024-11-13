В Україні фіксується хвиля диверсій проти військовослужбовців та правоохоронців, - ЗМІ

Про це УНН розповіли власні джерела.

Як розповіли джерела УНН, один із інцидент стався за участі військовослужбовця у Дніпровському районі Києва, коли караульний обходив територію і помітив пакет, що лежав біля машини. Коли військовий наклонився, щоб його підняти, дистанційно спрацював вибуховий пристрій. Військовий помер. Джерела зазначають, що біля місця події на дерево була прикріплена камера, яка вела трансляцію.

Ще один випадок стався у Печерському районі, коли до поліції надійшло повідомлення від жінки за фактом насильства з боку її чоловіка. Жінка стверджувала, що зачинилась у ванній.

Прибувши на місце події правоохоронці зателефонували жінці, яка сказала, що двері у квартиру не зачинені та сказала їм заходити. Відчинивши двері та зробивши крок у квартиру, поліцейські почули спрацювання чеки гранати та встигли зачинити двері. Правоохоронці не постраждали.