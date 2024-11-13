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Сибіга: російський диктатор намагається відлякати всіх від підтримки України

25.11.2024 / 11:14
Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО. Нові системи могли б захистити Україну від новітніх ракет рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.

"Використання росією балістичної ракети є типовим шантажем", - наголосив Сибіга.

Він пояснив, що російський диктатор володимир путін намагається відлякати всіх від підтримки України.

"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", - пояснив глава МЗС.

Сибіга
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