Сибіга: російський диктатор намагається відлякати всіх від підтримки України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.

"Використання росією балістичної ракети є типовим шантажем", - наголосив Сибіга.

Він пояснив, що російський диктатор володимир путін намагається відлякати всіх від підтримки України.

"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", - пояснив глава МЗС.