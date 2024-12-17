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Законопроєкт Кабміну: За порушення комендантської години передбачається штраф до 3400 гривень

24.12.2024 / 13:19
Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилити відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, передбачається встановити штрафи у розмірі від 850 гривень до 3400 гривень.

Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12354.

Відповідно до законопроєкту, Кабмін пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею №210-2 "Порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях".

Зокрема, за в’їзд (вхід), перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, передбачається штраф у розмірі від 510 гривень до 850 гривень.

За повторне порушення протягом року - 1700 гривень до 3400 гривень.

За порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) передбачається штраф від 850 гривень до 1700 гривень.

За повторне порушення комендантської години протягом року - штраф від 1700 гривень до 3400 гривень.

Однак штрафи за порушення комендантської години не будуть застосовуватися у випадках прямування осіб до, або з укриття у разі оголошення повітряної тривоги, надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених або тяжкохворих людей, здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.

Окрім того, законопроєкт дозволятиме надати право органам поліції проводити адміністративне затримання порушників.

комендантська година
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