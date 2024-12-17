Зеленський: Кількість убитих та поранених північнокорейських військових вже перевищує 3 тисячі осіб

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Тelegram-каналі, розповідаючи про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, передають Українські Новини.

"Була сьогодні також доповідь Головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб", - повідомив він.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між москвою та Пхеньяном.

"Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", - зазначив він.