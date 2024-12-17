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МІПЛ: В Україну повернули тіла 169 військових і 15 цивільних, які загинули у російському полоні

24.12.2024 / 09:10
З 24 лютого 2022 року до кінця жовтня 2024 року в Україну повернули 184 тіла загиблих у полоні українців, серед них 169 військових і 15 цивільних, передає Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими,

"З 24 лютого 2022 по кінець жовтня 2024 року в Україну повернули 184 тіла загиблих у полоні українців. Серед них 169 військових і 15 цивільних. Про це Медійній ініціативі за права людини повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Водночас ми припускаємо, що кількість загиблих полонених значно більша", - йдеться в повідомленні на сайті МІПЛ у понеділок.

Також зазначається, що серед 169 тіл загиблих у полоні військовослужбовців, які повернули в Україну, зокрема 55 тих, хто загинув від вибухів в Оленівській колонії.

Повідомляється, що з 24 лютого 2022 року МІПЛ задокументувала свідчення 122 захисників і захисниць України, які перебували в російському полоні. У зібраних свідченнях йдеться про систематичні катування, ізоляцію від зовнішнього світу, відмову в наданні належної медичної допомоги. Як наслідок, українські полонені критично втрачають вагу, отримують важкі травми. Документатори МІПЛ також зібрали чимало свідчень про смерті військовополонених у місцях несвободи. Здебільшого вони спричинені катуваннями.

"У російському полоні досі чимало захисників, які перебувають там із перших місяців великої війни, тобто понад 30 місяців. росія не допускає до них представників моніторингових місій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, не повідомляє Україну про погіршення стану здоров’я чи смерть полонених. Все це - грубі порушення Женевських конвенцій", - зазначено в повідомленні МІПЛ.

Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) заснована 2016 року з метою проведення журналістських розслідувань порушень прав людини. Наразі МІПЛ документує порушення прав людини у зв'язку зі збройною агресією рф.

МІПЛ
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