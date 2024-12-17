У МОЗ розповіли, де в Україні зафіксовано перевищення епідпорогу

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначаться, що в інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень. В трьох регіонах, за даними Центру громадського здоров’я, зафіксована циркуляція вірусів грипу.

За даними МОЗ, за минулий тиждень, з 9 по 15 грудня, в країні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 124 265 людей, із них 73 733 - діти. Через ускладнення до лікарень потрапили 3 049 пацієнтів, із них 1 790 - діти.

У 569 пацієнтів діагностували COVID-19, 209 з них потребували госпіталізації. Усі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу.

Загалом з початку епідсезону (з 30 вересня по 15 грудня 2024 року) на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 1 307 226 людей. Цей показник на 18,9% менше, ніж минулого року. З початку епідсезону серед загальної кількості захворілих медики виявили 14 169 випадків захворювання на COVID-19 та повідомили про 58 летальних випадків.