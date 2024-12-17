Войти | Зарегистрироваться
11:49

пятница,
20 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У МОЗ розповіли, де в Україні зафіксовано перевищення епідпорогу

19.12.2024 / 15:23
У трьох областях України - в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій - зафіксовано незначне перевищення епідпорогу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначаться, що в інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень. В трьох регіонах, за даними Центру громадського здоров’я, зафіксована циркуляція вірусів грипу.

За даними МОЗ, за минулий тиждень, з 9 по 15 грудня, в країні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 124 265 людей, із них 73 733 - діти. Через ускладнення до лікарень потрапили 3 049 пацієнтів, із них 1 790 - діти.

У 569 пацієнтів діагностували COVID-19, 209 з них потребували госпіталізації. Усі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу.

Загалом з початку епідсезону (з 30 вересня по 15 грудня 2024 року) на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 1 307 226 людей. Цей показник на 18,9% менше, ніж минулого року. З початку епідсезону серед загальної кількості захворілих медики виявили 14 169 випадків захворювання на COVID-19 та повідомили про 58 летальних випадків.

МОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 декабря
19 декабря
18 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.