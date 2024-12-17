Експерт: Режим лукашенка буде посилювати репресії перед так званими «виборами президента»

Таку думку висловив Укрінформу керівник Центру політичного аналізу, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Володимир Головко, коментуючи нещодавню рекомендацію Держдепартаменту США для американських громадян «негайно виїхати» з білорусі. Зокрема, у Держдепі попереджають про ризики затримань та громадянських заворушень у республіці.

«Заява Держдепу США насамперед пов’язана з наближенням так званих президентських виборів у білорусі. Відзначимо, що ця заява збіглася у часі з реєстрацією лукашенка "кандидатом у президенти" 23 грудня», – зазначив експерт.

За його словами, попри те, що репресивна машина значною мірою зачистила суспільно-політичне поле в республіці, режим лукашенка демонструє хвилювання щодо можливості отримати належний результат і явно побоюється знову зіштовхнутися з народним невдоволенням. Відповідно, останніми місяцями в білорусі посилюється атмосфера залякування – каральні органи розшукують соціальні групи, що потенційно можуть стати джерелами опору.

«Так, у листопаді спостерігалися репресивні заходи проти родичів тих білорусів, які раніше брали участь в опозиційній діяльності. А в грудні пройшла хвиля арештів в рамках справи "дворових чатів", тобто проти громадян, які намагалися координувати зусилля на низових, побутових рівнях», – розповів Головко.

Коментуючи особливості передвиборчого процесу в білорусі, експерт зауважив, що примітним індикатором хвилювання режиму лукашенка є й те, що від участі у виборах відмовляються навіть технічні кандидати, орієнтовані на певні прошарки електорату. «Так у грудні, це зробили кандидат від "офіцерів" та кандидатка від "молоді": в обох випадках було надане схоже пояснення – вони начебто почули "голос народу", що потрібно консолідуватися навколо лукашенка», – додав Головко.

Водночас, за його словами, режим лукашенка намагався загравати і з Заходом, почавши потроху випускати політичних в’язнів. «Але це, принаймні США, не переконало. На початку грудня відбувся другий стратегічний діалог білорусь–США, в ході якого американські дипломати та лідери білоруської опозиції обговорили перспективи взаємодії. При цьому Вашингтон закликав лукашенка провести дійсно вільні вибори, на що Мінськ звинуватив США у втручанні у внутрішні справи», – зазначив експерт.

Він також підкреслив, що показовим сигналом про «передвиборчу» істерію режиму лукашенка став арешт на початку грудня японського тревел-блогера за фотографування залізничного мосту (до речі, це другий японський громадянин, затриманий цієї осені в рб).

«Після чого МЗС Японії присвоїло білорусі третій з чотирьох рівнів небезпеки, а прикордонним з Україною територіям навіть найвищий – четвертий. У цьому світлі заява Держдепу США абсолютно мотивована, і подібні рекомендації своїм громадянам варто надати й іншим західним країнам. Бо, вочевидь, в міру наближення дати "голосування" – 26 січня – невмотивовані репресії, у тому числі проти іноземних громадян, з боку режиму лукашенка будуть тільки посилюватися», – підсумував Головко.