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Лубінець: У росіян є бажання залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні

19.12.2024 / 12:16
Спецслужби країни-агресорки росії намагаються залучити родини військовополонених до розвідувальної діяльності на свою користь.

Як пишуть Українські новини, про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Українській правді.

"У росіян є дуже велике бажання залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні. Це точно не поодинокі випадки, хоча не скажу, що це – критично", - розповів він.

Тиском на родини займаються розвідувальні органи російської федерації.

"В уяві росіян українці можуть постійно і через будь-що виходити на Майдан, тому і неповернення українських військовополонених додому вони намагаються використовувати для цього", - каже Лубінець.

За його словами, є випадки, коли окремі родини напряму звертались до органів влади рф.

"Їм спочатку надавали якусь інформацію, надсилали якусь фотографію, давали можливість поспілкуватись із полоненим, а потім давали вказівку: "Треба зробити ось перше, друге, третє…". І, на жаль, є поодинокі випадки, коли намагались залучати родини військовополонених до розвідувальної діяльності на користь російської федерації", - додав Лубінець.

Лубінець
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