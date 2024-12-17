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Експерт: Укралізниця може підняти тарифи на перевезення, але про такий вантаж як пальне вона може забути

23.12.2024 / 16:25
Заплановане "Укрзалізницею" підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% може повністю виключити транспортування нафтопродуктів залізницею.

Про це заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37%? Звісно, можна, але про такий вантаж як пальне УЗ може забути", - написав він.

За останні два роки обсяги перевезень моторного пального залізницею значно скоротилися:

  • бензин – з 99% до 64%,
  • дизельне пальне – з 84% до 35%,
  • LPG (скраплений газ) – з 73% до 23%.

Сумарно обсяги перевезень впали з 7,9 до 5,2 млн тонн.

На думку Куюна, тенденція відмови від залізничних перевезень розпочалася ще до 2021 року.

Експерт зазначив, що проблеми із залізничними перевезеннями почалися ще до 2021 року через значні затримки вагонів. Ситуація погіршилася після початку повномасштабної війни, коли логістичні потоки змінилися. Росію та Білорусь із їхньою радянською колією замінила Європа, що має вузьку колію і складніші умови контрактування перевезень.

Ще одним чинником стала мінімізація використання нафтобаз через постійні обстріли.

За словами експерта, понад третину всіх перевезень нафтопродуктів перейшло на автомобільний транспорт, який є мобільнішим та дешевшим. Він наголосив, що постійне зростання залізничних тарифів зробило цей вид транспорту менш конкурентоспроможним навіть на довгих маршрутах, де раніше залізниця мала перевагу.

Частка перевезень нафтопродуктів автомобільним транспортом перевищила третину загального обсягу. Вантажівок стало більш ніж достатньо, а їхня кількість з 2021 року зросла вчетверо. Крім того, автомобільний транспорт є дешевшим і мобільнішим за залізничний.

Куюн також звернув увагу на відсутність ефективної тарифної політики "Укрзалізниці". Обіцяна рік тому тарифна сітка, яка мала враховувати маршрути й обсяги, так і не була розроблена.

Експерт зазначає, що нові тарифи "Укрзалізниці" будуть вищими за європейські. Це ставить під сумнів конкурентоспроможність української залізниці на ринку перевезень.

На його думку, ринок пального вже адаптувався до автомобільного транспорту й не відчує значних змін. Однак для "Укрзалізниці" це може означати втрату великого сегменту вантажоперевезень.

Укрзалізниця, Куюн
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