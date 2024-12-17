рф має виконати певні умови, щоб Україна погодилася на початок мирних переговорів, - опитування

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада до 14 грудня.

Згідно з опитуванням, близько 73% людей переконані, що росія має виконати певні умови перед початком переговорів з Україною про мир.

Водночас 7% громадян не згодні з цим твердженням, а ще 20% – не визначилися, чи підтримують або виступають проти такого рішення.

Серед головних умов для росії найчастіше українці відзначають припинення обстрілів міст і селищ, які зараз не перебувають під окупацією та не наближені до зони бойових дій (близько 54%).

Другою умовою є виведення росією військ з усієї території України в міжнародно визнаних кордонах. Це рішення підтримують 46,5% опитаних громадян.

Водночас бідні респонденти менш схильні (-9%) наполягати, щоб росія виводила армію з українських земель перед початком мирних переговорів, якщо порівнювати з умовно заможними людьми.

Опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та Центру Разумкова тривало з 29 листопада до 14 грудня на територіях, які підконтрольні Україні та не перебувають у зоні бойових дій.

Методом face-to-face опитали близько 1 518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.