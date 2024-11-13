У Міноборони розповіли, чи можуть в українців забирати водійські права за ухилення від мобілізації

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві підкреслили, що інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності.

Там пояснили, що на практиці водія не можуть автоматично позбавити прав за неявку за повісткою.

Однак у Міноборони зазначили, що закон передбачає тимчасове обмеження права керувати транспортними засобами тих громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, за рішенням суду.

"Для цього територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо людина ігнорує вимоги щодо виконання військового обов'язку. Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов'язків громадянином", - пояснюють у відомстві.

Там уточнюють, що після цього, лише за умови підтвердження факту ухилення та невиконання військового обов'язку, суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом.