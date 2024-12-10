Ексрадник МВС: Новий законопроєкт щодо відкриття поштових відправлень не створює додаткових загроз для громадян

Це не нове право для правоохоронців оглядати поштові відправлення, а це проведення у відповідність термінології, застосованої у законодавстві. Про це повідомив ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

За його словами, процедура огляду залишається незмінною. Це можна робити лише за дозволом слідчого судді. Для цього має бути відкрите кримінальне провадження та надане обґрунтування, яке дозволить судді ухвалити відповідне рішення.

"Суддя має дати дозвіл, а для того, щоб він дав дозвіл, слідчий має обґрунтувати, для чого цю процедуру треба зробити. Тобто тут для добропорядних громадян абсолютно нічого не змінюється, і в законі лише змінюється порядок використання термінології", - пояснив Мартиненко.

Ексрадник розповів, що мова не про доступ абсолютно до всіх посилок, чи речей, які пересуваються, тих самих листів, а тільки про цю процедуру, в рамках розслідування кримінальних проваджень.

"Тобто до добропорядних громадян це відношення немає", - заспокоїв він.