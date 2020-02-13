Украина в Минске передала уточненный список на освобождение

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10:14
Байден потерпел поражение на предварительных выборах в США
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18:42
Жертвами коронавируса стали уже более 1000 человек, еще 42 тысячи заражены
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15:16
Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, работавших на круизном лайнере
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17:16
Ученые прогнозируют пик коронавируса в Китае на вторую половину февраля
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11:15
В Таиланде ликвидировали стрелка, убившего по меньшей мере 20 человек
- 10:14
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11:46
Кабмин показал январские зарплаты министров и их заместителей
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11:15
Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 миллионов
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18:14
Бюджетный запрос Трампа на 2021 год предусматривает сохранение помощи Украине
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14:54
Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"
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14:23
Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз", чтобы закрыть вопрос высоких премий
- 11:46
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10:46
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве
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09:59
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом"
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09:14
Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем
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09:04
Непогода в Украине: патрульные рассказали о ситуации на дорогах
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09:14
В Киеве снова прорвало трубу: парковку затянуло паром
- 10:46
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11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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09:34
На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
- 11:04