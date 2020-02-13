Украина в Минске передала уточненный список на освобождение

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести", - отметила она.

По словам Олифер, к следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект "дорожной карты" по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

Она также сообщила, что подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения всего Донбасса, которое является критическим и требует действенных шагов всех участников Минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста.

В то же время украинская сторона продолжает поднимать вопрос возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. "Предоставлен перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", - сообщила Олифер.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось в Минске 29 января.

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