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На Харьковщине от нападения ротвейлера погиб 4-летний мальчик

13.02.2020 / 17:56
На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний мальчик. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Сообщение о трагедии в одном из поселков Красноградского района поступило в отдел полиции 12 февраля около 16:00. Полицейские предварительно установили, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось», - говорится в сообщении.

По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Источник

смерть, ребенок, нападение, ротвейлер
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