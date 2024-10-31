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рф про можливі переговори: Україна перебуває у невигідному становищі

15.11.2024 / 12:16
Держава-агресор росія відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх ініціює новообраний президент США Дональд Трамп. Крім того, будь-які переговори повинні базуватися на "реаліях російських досягнень".

Про це заявив журналістам у четвер, 14 листопада, посол москви в ООН геннадій гатілов, передає Reuters.

"Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалістичні і, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, щоб розпочати політичний процес, ми будемо тільки раді", – сказав гатілов.

Він також додав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав "реаліями на місцях", описуючи Україну як країну, що перебуває у невигідному становищі. російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами за останній рік і зараз контролюють приблизно п'яту частину території країни.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що мир не може бути встановлений доти, доки не будуть вигнані всі російські війська і не буде повернута вся захоплена москвою територія, включно з Кримом.

гатілов зазначив, що обрання Трампа відкриває нові можливості для діалогу зі Сполученими Штатами, але висловив сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин, повторюючи застереження, висловлені раніше кремлем.

"Американська політична еліта, незалежно від внутрішньополітичних зрушень, (Вашингтон) послідовно дотримується позиції стримування москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації мало що змінює", – сказав він.

ООН, росія
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