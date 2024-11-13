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У Британії розповіли про нове партнерство з Молдовою

21.11.2024 / 14:21
Велика Британія і Молдова започаткували в середу нове партнерство у сфері оборони і безпеки на тлі загроз з боку росії.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду Британії, пише "Європейська правда".

Про ініціативу було оголошено під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до столиці Молдови Кишинева.

"Сьогодні також було започатковано нове партнерство між Великою Британією і Молдовою у сфері оборони і безпеки, яке ґрунтується на широкій співпраці між двома країнами і посилює стійкість Молдови до зовнішніх загроз.

Це партнерство посилить підтримку суверенітету, безпеки і стабільності України, допомагаючи зміцнити національну безпеку всередині країни в умовах російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Британії зобов'язався співпрацювати з президенткою Маєю Санду з метою посилення стійкості Молдови до російських гібридних загроз.

Він також запропонує підтримку Великої Британії у боротьбі з корупцією в регіоні.

"Молдова є життєво важливим партнером Великої Британії у сфері безпеки, і саме тому, щоб посилити її стійкість до російської агресії і забезпечити безпеку британських вулиць, я поглиблюю співпрацю у сфері нелегальної міграції і започатковую нове партнерство у сфері оборони і безпеки", – заявив Леммі.

У рамках візиту було підписано нову угоду про реадмісію для посилення міжнародної співпраці у сфері нелегальної міграції.

Кишинев
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