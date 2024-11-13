Пісторіус: Пошкодження двох інформаційних кабелів у Балтійському морі було “гібридною акцією”

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Перед консультаціями міністрів оборони ЄС у Брюсселі Пісторіус сказав, що пошкодження двох інформаційних кабелів у Балтійському морі було “гібридною акцією”.

«Ніхто не вірить, що ці кабелі були перерізані випадково. І я не схильний вірити у версії, що це якорі пошкодили ці кабелі. Тож ми змушені констатувати.., що йдеться про гібридну акцію, ми маємо виходити з того, що… йдеться про диверсію», – сказав він.

Пісторіус висловлює сумнів, що кабелі були випадково пошкоджені якорями. За його словами, це “чіткий знак того, що тут щось відбувається”.

Пошкодження підводних кабелів передачі даних розслідують Фінляндія, Німеччина та Швеція.

«Можемо підтвердити, що відповідні шведські органи влади розслідують ці події. Потрібно з’ясувати, чому в Балтійському морі перестали працювати одразу два кабелі», – сказав міністр цивільного захисту Швеції Карл-Оскар Болін, якого цитує SVT.

У Збройних силах Швеції зазначили, що також стежать за розвитком подій та перебувають на зв’язку із союзниками.