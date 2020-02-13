САП проверяет информацию о наличии у Онищенко российского паспорта

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время отчета на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

"Вчера мы уже со СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у него (Онищенко - ред.), оказывается, российский паспорт все это время был", - отметил Холодницкий.

Он добавил, что дело Онищенко отложено до мая в связи с необходимостью передачи повестки в Германию.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд направил в Германию повестку о вызове на судебное заседание бывшего депутата Александра Онищенко, который является обвиняемым по "газовому делу".

Ранее ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП об осуществлении специального судебного производства в отношении обоих обвиняемых по так называемому "газовому делу".

Кроме того, судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Федеративную Республику Германия для вызова бывшего народного депутата.

"Газовое дело" - условное название уголовного производства по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргазвидобування". Организатором этой коррупционной схемы, по данным следствия, был народный депутат Украины VII-VIII созывов Александр Онищенко.

В результате этой коррупционной схемы государству нанесен ущерб в размере около 3 млрд грн.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного предварительного расследования, предусмотренного главой 24-1 УПК Украины.

Онищенко летом 2016 года бежал из Украины.

В декабре 2019 года стало известно, что его 29 ноября задержали в Германии по запросу украинских правоохранителей.

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