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Ермак: есть четкий план, чтобы местные выборы в 2020 году прошли по всей территории страны

13.02.2020 / 15:46
Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что у Украины есть четкий план, чтобы местные выборы в конце октября 2020 года могли пройти по всей территории страны.

"Есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - сказал он на брифинге в среду, 12 февраля, в Офисе президента.

Ермак также указал, что во время переговоров могут быть какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины.

Новый глава Офиса президента заявил, что готов говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, "всеми, кто любит Украину и желают ей добра, чтобы разъяснить им "десять, двадцать раз", что такое "формула Штайнмайера" и какой у украинской власти план.

"Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы Украины", - указал он.

Источник

местные выборы, Ермак
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